كاسميرو ينقذ ريال مدريد من الخسارة الثانية في دوري الأبطال هذا الموسم

2020/10/28 | 01:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عاد ريال مدريد من بعيد ليتعادل مع مضيفه الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لمثلهما في الوقت القاتل من المباراة.



ويدين متصدر الدوري الإسباني بهذا التعادل لنجمه البرازيلي كاسميرو الذي صنع هدف تقليص الفارق لكريم بنزيما، وعاد في الوقت الممدد ليدرك التعادل.

وبذلك يكون المرينغي قد نجا من الخسارة الثانية له في مستهل مشوار دوري الأبطال، بعد هزيمة سبقت الكلاسيكو أمام شاختار الأوكراني.

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