البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة بكورونا

2020/10/28 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 29787 إصابة و549 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في إحصائية يومية أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 5.4 مليون، أما الوفيات فقد قاربت 158 ألف حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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