قائد الشرطة يوجه قوة خاصة لفض نزاع عشائري مسلح شمال البصرة

2020/10/28 | 01:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، مساء الثلاثاء، قوة خاصة لفض نزاع عشائري شمال المحافظة..

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز إن "قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي وجه قوة خاصة لمنطقة نهران عمر شمال المحافظة لفض نزاع عشائري اندلع هناك".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "النزاع استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة".

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