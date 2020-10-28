أردوكان وماكرون، بطلا الديماغوجيا - محمد باليزيد

2020/10/28 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_باليزيد "الرئاسة الفرنسية تلاحظ غياب التعازي التركية بعد مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي" عن "F24" يوم 24/10/2020.عشية اغتيال الأستاذ المذكور، كتبت على صفحتي في الفيس التدوينة التالية: " يصنعون الارهاب كي يحاربوه:استاذ التاريخ يطلب من التلاميذ المسلمين الخروج من الحجرة كي يعرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد....



النتيجة: مسلم يذبح الاستاذ وتنهض كل "فرنسا الحرة" لتندد بالإرهاب وتحاربه.نت ......





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