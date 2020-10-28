قاض في ميشيغان يسمح بحمل الأسلحة النارية في مراكز الاقتراع

2020/10/28 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحاز قاضٍ في ولاية ميشيغان الأميركية، إلى المدافعين عن حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة، الثلاثاء، وذلك بالسماح "بالحمل المفتوح" للأسلحة النارية في أماكن الاقتراع يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

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