محنة الميناء

2020/10/28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيداني مصطفى لم اتفاجئ اطلاقاً عندما شاهدت ضمن ارشيفي الخاص خبر مفاده ( وضع حجر الاساس لملعب الميناء بحضور وزير الشباب و الرياضة جاسم محمد جعفر) في سنة 2011 كون الخبر لو قرأته مرة اخرى كأنني كتبته قبل سنة بسبب التلكؤ الحاصل في بناء هذا الارث الحضاري لرياضيي البصرة عامة وابناء الميناء خاصة .

