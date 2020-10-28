تملكها شركة خاضعة لعقوبات أميركية.. طائرة إيرانية تنقل حمولة غامضة إلى فنزويلا

2020/10/28 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت في فنزويلا الثلاثاء، طائرة إيرانية مملوكة لشركة خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة يبدو أنها شحنت أسلحة إلى سوريا، وفقا لما ذكره مشرع فنزويلي معارض وبيانات تتبع الرحلات الجوية.

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