وزير الزراعة: اتفاقيات مهمة لتطوير القطاع الزراعي

2020/10/28 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

أشار وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي الى اهمية توقيع الاتفاقيات مع دول اوروبا التي تصب في تطوير القطاع الزراعي.

وقال لـ«الصباح»: إن «الاتفاقيات ركزت على تشجيع الشركات الفرنسية الزراعية والغذائية للاستثمار في العراق بمجالات الصناعات التحويلية والغذائية والمكننة والآلات الزراعية، مع تنمية موارد الأراضي الزراعية وتقانات الري الحديثة وتأهيل الطائرات الزراعية من قبل الشركة الفرنسية».واضاف، «كما شملت جولة رئيس الوزراء الاوروبية تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية في مجال الجرارات والحاصدات وتسهيل دخولها للاستثمار في المجال الزراعي وتبادل الخبرات وتصنيع المعدات الزراعية، وكان الخفاجي قد التقى ايضا نظيره البريطاني وعددا من مدراء الشركات الاستثمارية في لندن وبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين.

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