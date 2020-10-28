قرار لمجلس الوزراء بدعم عمل مفوضية الانتخابات

2020/10/28 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن جولته الأوروبية التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا، ساعدت في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون معها في مجالات ومستويات متعددة.وشدد الكاظمي خلال ترؤسه أمس الثلاثاء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء على أن ملف النازحين يشكل أولوية لدى الحكومة، لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في جسد المجتمع العراقي.

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها: تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا، والموافقة على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المستمرة المتعاقد عليها، لتلافي توقف العمل فيها، وتحميل الخزينة العامة للدولة خسائر مالية نتيجة ذلك.



كما قرر المجلس، السماح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بزيادة الكميات، أو تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد على (40 %) من إجمالي مبلغ العقد بدلا من (20 %)، وتعزيز الاعتماد المستندي من خلال تخصيص مبلغ 3.46 ملايين دولار لتجهيز الكميات الإضافية للانتشار الأخير.

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