حملة ترامب تعلن

2020/10/28 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن موقعها الرسمي تم تشويهه في وقت سابق من الثلاثاء وإنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في مصدر الهجوم.

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