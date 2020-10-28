قطر تعلّق على حادثة تفتيش مسافرات بالقوة في مطار الدوحة

2020/10/28 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت الحكومة القطرية، فجر الأربعاء، "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي، في الثاني من أكتوبر الجاري، حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.

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