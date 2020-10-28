إن تجاوزت بعض العقبات.. طريقة قديمة قد تساعد في علاج الإدمان

2020/10/28 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحظ طريقة التحفيز بالمكافآت لمساعدة المدمنين على الإقلاع عن عاداتهم القبيحة الكثير من الاهتمام بالرغم من النجاح الذي حققته مقابل طرق أخرى تسعى لتحرير الأشخاص من سجن الإدمان.

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