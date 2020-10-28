حزب مصري يندد بـ

2020/10/28 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيان له علة فيسبوك، طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السلطات المصرية بتدارك الاخطاء التي حدثت في انتخابات الجولة الأولى وإعادة فرز الأصوات، على ضوء محاضر اللجان الفرعية.

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