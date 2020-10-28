ترامب: 10 دول عربية ذاهبة للتطبيع

2020/10/28 | 06:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زهاء تسع أو عشر دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن جدول زمني محدد.



وقال ترامب للصحفيين في إشارة إلى العالم العربي: “سيكون لدينا الكثير، أعتقد أننا سنحصل عليها جميعا… سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات إلى حد كبير بعد الانتخابات الأمريكية.



نحن نقوم […]

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