2020/10/28 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نعى ناشطون ومغردون الثلاثاء، الفنان الكوميدي الشعبي، صالح الزراق، الذي وافته المنية في مستشفى الملك فهد بعد معاناة مع المرض.



وقال أحد المغردين في مقطع فيديو نشره على “تويتر”: “تأكدت وفاة نجم الكوميديا صالح الزراق الله يغفر له ويرحمه..



أنا الآن أمام بيتهم..



توفي في مستشفى الملك فهد اليوم بداية العصر”.



وأضاف: “كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نجم الكوميديا الشعبي صالح الزراق وكالة الصحافة المستقلة.

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