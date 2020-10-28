نحو إقبال تاريخي.. أكثر من 70 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأميركية

2020/10/28 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى أكثر من 70 مليون أميركي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال على انتخابات عام 2016 مع بقاء أسبوع واحد حتى يوم الانتخابات، وفقًا لإحصاء قدمه الثلاثاء من مشروع الانتخابات الأميركية.

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