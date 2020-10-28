2020/10/28 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس قسم الألعاب لدى شركة "سوني" الأربعاء إن هناك طلبا كبيرا على أجهزة "بلاي ستايشن5".

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