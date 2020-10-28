2020/10/28 | 07:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعرّض الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجوم تمكن خلاله القراصنة من الاستيلاء عليه لفترة وجيزة.



وعلى الصفحة الرئيسية لموقع “دونالد جي ترامب دوت كوم” الذي غالباً ما يغطّي تفاصيل التجمعات الانتخابية للرئيس الجمهوري وينشر نداءات لجمع التبرعات، كتب القراصنة في عبارة استمرت منشورة لبضع دقائق “لقد تم الاستيلاء على هذا الموقع”.



[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية‭ وكالة الصحافة المستقلة.

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