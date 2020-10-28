2020/10/28 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /أكد الأطباء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من كمامات وتباعد اجتماعي خاصة مع إصابة العديد من دول العالم بموجة ثانية من وباء (كورونا)، ناصحين بضرورة وجود أدوية محددة في الصيدلية المنزلية خلال فترة إنشاء الوباء التي يشهدها العالم خالياً ليتم تناولها فور الشعور بوعكة صحية.



ووفقاَ للأطباء لابد أن تحتوي الصيدلية المنزلية على أدوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدوية لاغنى عنها في منزلك بزمن كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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