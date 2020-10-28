2020/10/28 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا يقضي بصرف تعويض مالي لذوي المتوفي بسبب جائحة كورونا، العامل في القطاع الصحي، سواء كان مواطنا أو من المقيمين.



وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزاراء، الأربعاء: “يصرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار عظيم..



السعودية تقدم تعويضا ضخماً عن الوفاة بكورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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