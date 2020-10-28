2020/10/28 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- بذور اليقطين هي بذور صغيرة ومسطحة وبيضاوية توجد في ثمار القرع وتشتهر بقشرتها البيضاء ولبها الأبيض.



أما اليقطين فهو من النباتات التي تعرف أيضًا بالقرع أو الدباء، وتشتهر ثمرتها بشكلها المستدير ولونها (من الأصفر الغامق إلى البرتقالي) ، وقد اشتهر الناس بفوائدها الصحية منذ 7000 قبل الميلاد.



القيمة الغذائية لبذور اليقطين تتميز بذور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد لن تتخيلها لـ بذور اليقطين وكالة الصحافة المستقلة.

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