بعد منتصف الليل - نادية خلوف

2020/10/28 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف ما بعد منتصف الليل أعيش مع الخيال ، وهل أجمل من الخيال أن تعيش مع شخصيات كاتبة فتحت عينيها على النور في عام 1914.



كنت أستمع أغنية للأطفال مأخوذة من أحد كتبها "مومن ترول " رحلت بي الموسيقى و الكلمات إلى عالم السويد الجميل ، و تفكير شخصية فنيّة و أدبية حيث كانت أعداد البشر ربما قليلة في السويد.



مومن هو من الشخصيات المركزية في سلسلة من الكتب والقصص المصورة للرسامة الفنلندية الناطق بالسويدية توف ......





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