2020/10/28 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- قدم خبير التغذية، رايان رامان، لائحة بأسماء الخضار والفواكه التي يمكن أن تبطئ عملية سقوط الشعر، نظرا لما تحتويه من مواد مغذية لفروة الرأس.



فبحسب الخبير، إن الأفوكادو يعتبر من الفواكه المهمة التي تحمي فروة الرأس نطرا لما تحتويه من فيتامين “E”.



حيث أن حبة واحدة من هذه الفاكهة تحتوي على 20 في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمنع تساقط الشعر..



عليكم بهذه الفواكه وكالة الصحافة المستقلة.

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