2020/10/28 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /أكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اقر بإحالة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء ليشمل ضحايا التظاهرات.



وأضاف ملا طلال في مؤتمر صحفي، تابعته “وكالة النبأ”، أن “أحد أهم القرارات التي أتخذها مجلس الوزراء اليوم، وهو إقرار إحالة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء ليشمل ضحايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بهدف شمول ضحايا التظاهرات..



مجلس الوزراء يقر تعديل قانون مؤسسة الشهداء وكالة الصحافة المستقلة.

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