2020/10/28 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- أفادت الدائرة الإعلامية للبرلمان، اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي اليوم الاربعاء.



وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقته المستقلة ، إن ” اللجنة المالية النيابية تعقد غدا اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ..



المالية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. المالية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. المالية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).