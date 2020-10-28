العمید فدوي: أمیرکا تُرغَم علی الانصیاع عبر لغة القوة

2020/10/28 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أکد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العمید علي فدوي أن الأمیرکیین لا یفهمون أي لغة غیر لغة القوة، وإذا وجدوا أنه لیست لدیهم قدرة للسیطرة فسوف...

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