2020/10/28 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية استمارة تسجيل بيانات العاطلين عن العمل للحصول على الاستشارية.



المستمسكات المطلوبة عند التسجيل في استمارة التقديم على العاطلين عن العمل 2020 1.



هوية الأحوال المدنية.



2.



بطاقة السكن .



3.



بطاقة التموينية.



4.



الوثيقة الدراسية للخريجين.



شروط التقديم على استمارة تسجيل العاطلين عن العمل 2020 1- العمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المستمسكات المطلوبة لتسجيل في استمارة التقديم على العاطلين عن العمل 2020 وكالة الصحافة المستقلة.

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