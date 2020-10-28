"إيرادات فاقت تقديرات السوق".. مايكروسوفت تجني مزيدا من الأرباح

2020/10/28 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مايكروسوفت عن إيرادات ربع سنوية فاقت تقديرات السوق، مدعومة بنمو في نشاط الحوسبة السحابية مع مواصلة عملاق البرمجيات الاستفادة من تحول عالمي صوب العمل والتعلم من البيت.

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