2020/10/28 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- قالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إن “الأمر مختلف هذه المرة”، متوقعة أن يحقق مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن “انتصارا كبيرا” على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وأكدت كلينتون التي خسرت النزال الرئاسي أمام ترامب في آخر لحظة عام 2016 -خلال مقابلة مع برنامج البودكاست […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيلاري كلينتون تؤكد أن بايدن سيفوز على ترامب وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيلاري كلينتون تؤكد أن بايدن سيفوز على ترامب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيلاري كلينتون تؤكد أن بايدن سيفوز على ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).