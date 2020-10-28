مجددا.. ترامب يشكك في صحة

2020/10/28 | 08:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأميركية مرة أخرى،الثلاثاء، قائلا إنه سيكون "من غير المناسب" استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من بطاقاتالاقتراع بالبريد في سباقه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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