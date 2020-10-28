وزارة الثقافة تنفي وجود نية لإغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم

2020/10/28 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفت وزارة الثقافة وجود نية لإغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم.وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أقوالاً من مصادر مجهولة، ادَّعت فيها نية الوزارة إغلاق متحف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ،مشيرة الى انها تنفي تلك الأقوال غير الدقيقة، وتؤكد سعيها إلى تعزيز المتحف وتطويره لما يمثله من رمزيةٍ تاريخيةٍ في حياة الشعب العراقي.وأضافت :أن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم سبق أن وجّه بإصدار دليلٍ لمقتنيات المتحف، وتاريخها، ومناسباتها لدى زيارته للبيت التراثي في بغداد المخصص كمتحفٍ للرئيس الراحل عبد الكريم قاسم في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، مشجعاً إدارته على فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره.ودعت الوزارة وسائل الاعلام الى توخي الدقة في تناقل الأخبار من مصادر موثوقة./انتهى9

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