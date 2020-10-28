الأمين العام للحزب الإسلامي يبحث مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري التطورات السياسية وسبل انجاح الانتخابات المبكرة

2020/10/28 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الدكتور نصار الربيعي آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية، وسبل التعاون بين مختلف الأطراف السياسية لتحقيق مطالب ابناء شعبنا العزيز.وذكر بيان للحزب الاسلامي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : ان الجانبين بحثا ايضا ملف الانتخابات المبكرة، واهمية توفير الظروف المناسبة لإنجاحها، مؤكدين ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في عملية الانتخابات./انتهى9

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