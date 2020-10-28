دوري ابطال اوروبا : مانشستر سيتي يتغلب على مارسيليا بثلاثية خارج الديار... وليفربول يكرم ضيافة ميتيلاند بثنائية

2020/10/28 | 08:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عاد مانشستر سيتي الإنجليزي بانتصار ثمين من ميدان مارسيليا الفرنسي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء امس الثلاثاء، على ملعب فيلودروم، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجوعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل ثلاثية مانشستر سيتي فيران توريس (18) وإلكاي جوندوجان (76) ورحيم سترلينج (81).وبتلك النتيجة، حافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تكبد مارسيليا الهزيمة الثانية ليتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط".وفي مباراة اخرى حقق ليفربول، فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بالفوز 2-0 على ضيفه ميتيلاند، مساء امس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.وسجل هدفي ليفربول، دييجو جوتا ومحمد صلاح في الدقيقتين 55 و(90+3).وتصدر ليفربول، منافسات المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، متفوقًا على أتالانتا صاحب النقاط الأربع، والذي تعادل 2-2 مع أياكس./انتهى9

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