إعادة فتح المنطقة الخضراء مع هدوء التظاهرات في العاصمة بغداد

2020/10/28 | 08:35 - المصدر: NRT عربية

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ساحة التحرير وسط بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعادت القوات الأمنية فتح المنطقة الخضراء بشكل جزئي، وقامت بفتح جسر رئيسي وسط بغداد بعد إغلاقهما قبيل بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام، فيما خيم هدوء نسبي على العاصمة وأغلب المدن التي شهدت تظاهرات خلال اليومين الماضيين.

وعلق المستشار العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الفريق محمد البياتي، على ذلك بالقول في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، 27 تشرين الأول 2020، "ندرس فتح جسر الجمهورية، الجسر الرئيسي الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء".

وعاد الهدوء نسبيا إلى ساحة التحرير، المعقل الرئيسي للتظاهرات في بغداد منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في تشرين الأول 2019، بعدما شهدت خلال اليومين الماضيين صدامات، كما أزيلت خيم المتظاهرين، وتجمع العشرات فقط عند مدخل جسر الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير من الساعة 06.00 حتى الساعة 17.00.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أكد أمس الثلاثاء، انه لن يكون هناك أي إجراء أمني لإخلاء ساحة التحرير، مشيرا إلى أن أمام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات.

وقال طلال في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين، كما أن رئيس الوزراء ثمن الروحية التي تمتع بها الشباب خلال التظاهرات"، موضحا ان "الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة".

وأشار ملا طلال، إلى أن "أمام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسيا والدخول في الانتخابات"، ولفت إلى أن "ساحة التحرير تعد مكانا للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الأمنية".

وأكد أنه "لن يكون هناك أي إجراء أمني لإخلاء ساحة التحرير".

ر.إ

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