الدفاع تعلن وفاة قائد قاعدة الأسد الجوية.. والناطق باسم الكاظمي ينعاه

2020/10/28 | 08:35 - المصدر: NRT عربية

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قائد قاعدة الأسد

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن وزير الدفاع جمعة عناد، وفاة قائد قاعدة الاسد الجوية اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة، فيما نعى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قائد قاعدة الاسد.

وقال عناد في بيان نشر مساء أمس الثلاثاء،27 تشرين الأول 2020، "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد المغفور له اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة، قائد قاعدة الاسد الجوية، الذي وافاه الأجل بعد خضوعه الى عملية جراحية".

وأضاف عناد " كان للفقيد دور بارز ومواقف بطولية اثناء خدمته العسكرية المشرفة".

من جانبه نعى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قائد قاعدة الاسد الجوية اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة، حيث قال في تغريدة له على "تويتر" انه "ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد المغفور له بإذن الله، اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة قائد قاعدة الأسد الجوية، الذي وافاه الأجل بعد خضوعه الى عملية جراحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وان يلهم ذويه الصبر والسلوان".

ر.إ

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