رونالدو يغيب عن مواجهة برشلونة

2020/10/28 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد ثبت ذلك، بعدما أجرى النجم البرتغالي مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.



ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 تشرين الأول/أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقًا للسلطات المحلية.

ولم تظهر على رونالدو أي أعراض منذ ذلك الحين، لذلك كل ما كان يحتاج إليه للحصول على تصريح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إجراء مسحة جديدة قبل 24 ساعة على الأقل من مواجهة برشلونة.

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