2020/10/28 | 08:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- بعد أربعين عاما، التقى حيدر بشقيقه أحمد، واعتقد حيدر أن أخيه أعدم هو ووالديهما بعد اعتقال أسرته عام 1980 في عهد صدام حسين بتهمة انضمام والدهما لحزب محظور آن ذاك.



لكن منشورا بسيطا على فيسبوك ساعد على لم شملهما.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك يجمع شقيقين عراقيين بعد 40 عامًا – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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