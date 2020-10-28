نائب عن الفتح: مزايدات سياسية تقف وراء اثارة موضوع انشاء الاقليم السني

2020/10/28 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

استبعد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، توجه بعض الاطراف السياسية لانشاء الاقليم السني في العراق، لافتا الى ان هناك رفض لمثل هكذا توجه، لافتا الى ان هناك مزايدات سياسية تقف وراء اثارة موضوع انشاء الاقليم السني.

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “من المستبعد ان يكون هناك اقليم سني في العراق، حيث ان الحديث عن هكذا موضوع ماهو الا مجرد مزايدات سياسية ومحاولات لكسب ود من يحاول المضي بهذا الموضوع”.

واضاف ان “هناك من يطمح للزعامة، ولكن الوقت الراهن غير مناسب لانشاء مثل هكذا اقليم، حيث ان اثارة مثل هذا الموضوع سيخلق تنازعات كبيرة”.

وبين ان “محافظة صلاح الدين فيها الكثير من التداخل السكاني والمناطقي ومن مختلف الطوائف والعشائر، اضافة الى ان هناك حسابات اقتصادية لايمكن بموجبها انشاء الاقليم السني”.



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