نيويورك تايمز: ترامب فشل في سداد ديون بأكثر من 270 مليون دولار

2020/10/28 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على إعفاء من ديون تقدر بأكثر من 270 مليون دولار، بعد أن فشل في السداد لمقرضيه مقابل تطوير ناطحة سحاب في شيكاغو.



وقالت الصحيفة الأمريكية إن سجلات ترامب الضريبية تظهر أن منظمة ترامب الفندقية وبرجه في شيكاغو تعرضوا لمشاكل مالية بعد عام 2008، موضحة […]

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