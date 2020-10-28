ضبط شحنة كبيرة من المخدرات تجاوزت 19 الف حبة في بابل

2020/10/28 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ضبطت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن شحنة كبيرة من المخدرات تجاوزت 19 الف حبة في بابل".وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة يرمون إدخالها إلى محافظة بابل، تم وضع كمين محكم من قبل مفارز مديرية استخبارات وامن بابل واعتقال متهمين اثنين يستقلان عجلة صالون أثناء محاولتهما عبور إحدى نقاط التفتيش في المحافظة، وبعد التفتيش تم العثور على (١٩٤٦٠) حبة من المواد المخدرة كانت مخبأة داخل العجلة، حيث تم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى التحقيق"./انتهى9

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