عضو باللجنة القانونية البرلمانية ترجح التصويت على مجمل قانون الانتخابات في جلسة اليوم

2020/10/28 | 08:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ رجحت عضو اللجنة القانونية البرلمانية الماس فاضل التصويت على مجمل قانون لانتخابات في جلسة اليوم ".وقالت فاضل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان البرلمان عازم على انهاء ملف قانون الانتخابات في جلسة اليوم بعد التصويت على المتبقي من فقرة عدد الدوائر الانتخابية وتحديد مناطق كركوك ، ليتفرغ المجلس الى قانون المحكمة الاتحادية المرتبط باجراء الانتخابات ".واضافت فاضل : توجد عدة مقترحات حول قانون المحكمة الاتحادية اما تعديل القانون السابق ، او تشريع قانون جديد ، وهذا الامر يتطلب وقتا طويلا ".ويعقد مجلس النواب مساء اليوم الاربعاء الساعة الخامس جلسته لاكمال التصويت على قانون الانتخابات "/انتهى9

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