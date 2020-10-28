2020/10/28 | 08:53 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية ذي قار: 149 قاعة امتحانية لطلبة الدور الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/28 | 08:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ذي قار: 149 قاعة امتحانية لطلبة الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ذي قار: 149 قاعة امتحانية لطلبة الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).