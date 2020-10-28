2020/10/28 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تستضيف اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، بينما حذرت من خطورة التوجه الى طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ صحيفة »الصباح» تابعته المستقلة: أن «تاخر الرواتب ليست لها علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يبحث مع وزارة المالية ملف رواتب الموظفين وقانون الاقتراض وكالة الصحافة المستقلة.

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