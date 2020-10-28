2020/10/28 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- نفى مصدر امني اطلاق نار على أحد مرشحي الدائرة الخامسة في عمان.



وبين المصدر ان المرشح تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية ، الثلاثاء ، يفيد بسماعه لدوي اطلاق عيارات نارية في منطقته، حيث شرعت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن ينفي اطلاق نار على مرشح في عمان وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن ينفي اطلاق نار على مرشح في عمان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن ينفي اطلاق نار على مرشح في عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).