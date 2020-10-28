وزارة النقل تطلب استشارة حول مشروع القطار المعلق في بغداد

2020/10/28 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – وجهت وزارة النقل الدعوة الى خمس شركات عالمية متخصصة بمجال الاستشارات لاختيار الانسب منها والتي ستقدم الاستشارة لمشروع القطار المعلق المؤمل تنفيذه في بغداد.



وقال الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي في بتصريح لـ صحيفة »الصباح» تابعته المستقلة: انه عقد امس الثلاثاء اجتماع موسع للجنة الوزارية الفنية المكلفة باختيار استشاري لمشروع القطار المعلق، […]

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