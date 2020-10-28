أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية

2020/10/28 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أفاد إحصاء صدر مساء الثلاثاء من مشروع انتخابات الرئاسة الأميركية أن أكثر من 70 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم مبكراً في انتخابات الرئاسة الأميركية، أي أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين في انتخابات 2016 وذلك قبل أسبوع من الموعد الرسمي للانتخابات في الثالث من تشرين الثاني.

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