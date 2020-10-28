الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع تراجع إجمالي إيرادات القطاع 46% في 2021

2020/10/28 | 09:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تراجع إجمالي إيرادات القطاع 46% في 2021 مقارنة مع مستوى 2019 البالغ 838 مليار دولار.

كما توقع IATA تراجع إجمالي حركة النقل الجوي في 2020 بنسبة 66% مقارنة مع 2019،مع هبوط الطلب 68% في ديسمبر كانون الأول.

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