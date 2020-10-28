2020/10/28 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تبقى الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة.



ووفق “الأرصاد الجوية”، تكون الأجواء نهار الأربعاء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس الاردن : أجواء معتدلة الحرارة الأربعاء في معظم مناطق المملكة وكالة الصحافة المستقلة.

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