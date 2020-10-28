نائب ينتقد اقتراض الحكومة وارسالها الاموال الى اربيل من دون الحصول على عائدات النفط

2020/10/28 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر، توجه الحكومة لاقتراض الاموال من اجل تسديد رواتب الموظفين وكذلك ارسالها هذه الاموال الى اربيل من دون قيام الاقليم بتسليم مابذمته من واردات نفطية.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “القانون ينص على ان تسلم اربيل الى بغداد واردات 250 الف برميل من النفط، في حين انها لم تلتزم بذلك ومازال بذمتها الكثير من المبالغ”.

واضاف ان “الحكومة يجب ان تعمل بشفافية اذ من غير المعقول ان تعمل بسياسة الاقتراض من اجل تسديد الرواتب وكذلك ارسالها الاموال الى اربيل ، في وقت لم يعمل فيه الاقليم على تسليم واردات النفط واجبة الدفع الى بغداد”.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بحصر جميع الامكانات المادية وضبط المنافذ الحدودية، وضمان حصولها على جميع المبالغ واجراء اصلاح مالي واقتصادي في البلد، لتجاوز الازمة الراهنة”.



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