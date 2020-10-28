اتفاق سنجار.. خطوة نحو ’تفكيك’ الأزمات أم مزايدات في بورصة السياسية (تقرير)

2020/10/28 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تضارب مواقف الكتل السياسية، والفصائل المسلحة، بشأن الاتفاق الأخير بين الحكومة العراقية، وإقليم كردستان، حول تطبيع الأوضاع في سنجار، ففي الوقت الذي رحبت فيه أوساط بهذا الاتفاق، باعتبار الإجراءات التي تضمّنها، رأت فيه أخرى، منح الإقليم سلطات واسعة في المنطقة التي كان يسيطر عليها قبل عام 2017، لكنه انسحب منها ضمن العقوبات …

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